Много нервов об особой опасности: Зеленский рассказал, нанесет ли РФ ракетный удар

По мнению Зеленского, информационное нагнетание только помогает России.
Вечером 20 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.
Что известно о возможности нового удара РФ ракетами "Рубеж"
"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время", – размышляет Зеленский.
Он призвал всегда обращать внимание на воздушную тревогу, а не только сегодня.
"У нас такой сосед – сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же сумасшедшая, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения – все это только России же и помогает. Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и старайтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах", – отметил глава государства.
Напомним, ряд иностранных посольств в Киеве временно прекратили работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке. В частности, в Сети пишут об угрозе удара по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
По мнению военного эксперта Ивана Киричевского, ажиотаж вокруг вероятного применения россиянами стратегической баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" оправдан.
ТСН.ua собрал все, что известно об угрозе масштабной атаки.
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