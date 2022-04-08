Много осадков и мороз со снегом в Карпатах: прогноз погоды на выходные, 9-10 апреля

Много осадков и мороз со снегом в Карпатах: прогноз погоды на выходные, 9-10 апреля

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями.

Выходные, 9-10 апреля, в Украине будут богатыми на осадки в виде дождя и местами даже мокрого снега. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от мороза до 24° тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 9 апреля, в западных, северных и Винницкой областях ожидается умеренный, в Закарпатье, местами во Львовской области сильный дождь, в Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на остальной территории без осадков. Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в южных и центральных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-8° тепла, в Закарпатье до 11° тепла, днем 17-22°, в западных, северных областях и на побережье морей 11-16°, в Карпатах в течение суток 0-5° тепла.

В воскресенье, 10 апреля, в Украине также будут умеренные дожди, ночью в западных областях с мокрым снегом, в Карпатском регионе значительные осадки, в восточных и юго-восточных областях без осадков. Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 7-12°, на остальной территории 13-18°, в восточных и юго-восточных областях 19-24°, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве 9 и 10 апреля прогнозируется дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура 9 апреля ночью 4-6° тепла, днем 12-14°, 10 апреля ночью 5-10° тепла, днем 7-12°.

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