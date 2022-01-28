Много осадков и небольшие морозы: какой в Украине будет погода в последние выходные января

Много осадков и небольшие морозы: какой в Украине будет погода в последние выходные января

Суббота и воскресенье будут преимущественно облачными.

Последние выходные месяца, 29-30 января, в Украине будут богатыми на снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 29 января, в стране ожидается небольшой мокрый снег, в Крыму небольшой дождь, только в западных и южных областях днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный (на востоке страны – юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (днем в Одесской области и в Крыму 1-6° тепла). В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 6-11° мороза.

В воскресенье, 30 января, ночью будет идти умеренный снег, метель (в западных и северных областях местами значительный снег), на юге и востоке страны без осадков, днем в Украине ожидается умеренный мокрый снег, на Закарпатье с дождем, температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 0-5° тепла. В Карпатах ожидается снег, температура ночью и днем 6-11° мороза.

В Киеве 29 января также будет идти небольшой мокрый снег (днем местами). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°. 30 января в столице также временами будет снежить, температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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