Много переломов: что известно о состоянии спасенного из-под завалов в Тернополе 20-летнего парня

Последствия удара по Тернополю

Реклама

Спасенный из-под завалов многоэтажки в Тернополе 20-летний Богдан находится в реанимационном отделении больницы. Его состояние стабильное, но тяжелое.

Об этом рассказала изданию Новости.LIVE его одноклассница.

По ее словам, у парня много переломов, он имеет проблемы с глазами. Также у пострадавшего от удара российской ракеты многочисленные ушибы внутренних органов.

Реклама

«Скоро Богдана должны перевести уже в обычную палату, надеемся, что все с ним будет хорошо», — добавила собеседница издания.

Спасение своего одноклассника, который 12 часов провел под завалами, девушка называет «чудом».

Ранее сообщалось, что спасатели установили с парнем контакт благодаря рации, которую передали ему на месте. Это позволило понять, где именно он может находиться.

Богдан жил на девятом этаже, но в момент взрыва уже спускался в укрытие — его застало на пятом. Именно поэтому поисковые работы продолжались так долго: точное место его пребывания не было известно.

Реклама

В течение 12 часов, пока продолжались поиски, его мама оставалась возле разрушенного дома, ожидая новостей.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские захватчики атаковали Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.

По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. Российская ракета убила 26 человек, среди них — трое детей. Кроме того, 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек — спасены.

По данным Воздушных сил, по многоэтажке попала крылатая ракета Х-101.