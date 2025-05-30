Много пострадавших, среди которых дети: власти рассказали о последствиях массированной атаки на Харьковщину

Враг атаковал Харьковщину / © reuters.com

Реклама

Российские захватчики в ночь на 30 мая нанесли массированный удар по Харькову и области дронами-камикадзе.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, а также начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

«Массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе. По предварительной информации, на данный момент без пострадавших. Данные по разрушениям — уточняются», — заявил Терехов.

Реклама

Он заявил, что сейчас на месте попаданий пожар, и добавил, что всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району.

Данную информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, в результате вражеской атаки на Харьков, в Слободском районе зафиксировано „прилеты“ 8 БпЛА. Последствия устанавливаются. Профильные службы направляются на место попаданий», — говорится в сообщении.

Позже глава ОВА заявил, что в результате атаки БпЛА по Чугуевской общине пострадали 8 человек, среди которых двое детей.

Реклама

«На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 30 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 30 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.