Много повреждений и разрушения: по какой области россияне мощно ударили

Последствия атаки

Реклама

Сегодня ночью, 17 декабря, россияне ударили по Днепропетровщине. Под ударом находился и Кривой Рог. Защитники неба сбили над регионом 8 беспилотников.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

«В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадали четыре человека. Женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные — на амбулаторном лечении», — уточнил он.

Реклама

Кроме этого, занялись хозяйственные постройки. Поврежден частный дом, 5 двухэтажных домов, админздание и здание заведения культуры, гаражи.

На местах ударов возникли пожары

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

Никопольщину агрессор обстрелял из РСЗО «Град», попал в FPV-дроном. Под ударом находились Марганец и Покровская громада.

Напомним, в Черкассах в результате массированной атаки дронами ранены шесть человек. Также фиксируют обесточивание, повреждены дома.