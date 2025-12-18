- Дата публикации
Украина
551
1 мин
Много повреждений и разрушения: по какой области россияне мощно ударили
Днепропетровщина ночью была под массированной атакой. В регионе раздавались взрывы.
Сегодня ночью, 17 декабря, россияне ударили по Днепропетровщине. Под ударом находился и Кривой Рог. Защитники неба сбили над регионом 8 беспилотников.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.
«В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадали четыре человека. Женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные — на амбулаторном лечении», — уточнил он.
Кроме этого, занялись хозяйственные постройки. Поврежден частный дом, 5 двухэтажных домов, админздание и здание заведения культуры, гаражи.
В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.
Никопольщину агрессор обстрелял из РСЗО «Град», попал в FPV-дроном. Под ударом находились Марганец и Покровская громада.
Напомним, в Черкассах в результате массированной атаки дронами ранены шесть человек. Также фиксируют обесточивание, повреждены дома.