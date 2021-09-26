"Много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов": в течение недели украинцев будет радовать солнечная сухая погода

"Много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов": в течение недели украинцев будет радовать солнечная сухая погода

Существенных осадков не предвидится.

Главная синоптик Украины Наталья Диденко прогнозирует с понедельника до самых выходных погоду без осадков.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, она написала на своей странице в Facebook

"С понедельника до следующих выходных — с 27 сентября по 3 октября — в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды. То есть, существенных осадков не предвидится. Единственный небольшой исключение: в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, часть Черниговщины и Луганщины вероятный небольшой дождь ", — прогнозирует Диденко.

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Затем, по ее словам, будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды.

"Температура воздуха не будет слишком высокой, в течение дня максимально предполагается в пределах + 13 + 18 градусов. Теплее будет на юго-западе Украины, на Закарпатье, + 18 + 22 градусов", — отмечает синоптик.

Ночи ожидается холодными, + 4 + 9 градусов, на юге и на Закарпатье до +12 градусов.

"Киевлянам в понедельник и в течение всей недели атмосфера обещает сухую погоду. Ночи прогнозируются холодными, + 3 + 6 градусов, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах + 13 + 15 градусов", — прогнозирует она.

"Кто не смог или не успел в эти выходные уехать или нагуляться, не расстраивайтесь, в следующие выходные можно смело это сделать — будет радовать красивая солнечная сухая погода", — резюмирует Наталья Диденко.

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