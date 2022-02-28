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Много техники РФ прибывают из Беларуси: армия агрессора стремится окружить крупные украинские города

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Войско агрессора перегруппировывается.

Значительная часть российской военной техники прибывает в Украину на территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщили в Генштабе.

В течение 28 февраля войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения по определенным направлениям. Цель таких действий – окружение и захват Киева и крупных городов: Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси перемещаются к украинской границе на Волынском направлении.

Территория Беларуси продолжает использоваться для совершения боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

Самолеты вооруженных сил РФ возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству РБ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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