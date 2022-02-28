Много техники РФ прибывают из Беларуси: армия агрессора стремится окружить крупные украинские города

Много техники РФ прибывают из Беларуси: армия агрессора стремится окружить крупные украинские города

Войско агрессора перегруппировывается.

Значительная часть российской военной техники прибывает в Украину на территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщили в Генштабе.

В течение 28 февраля войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения по определенным направлениям. Цель таких действий – окружение и захват Киева и крупных городов: Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси перемещаются к украинской границе на Волынском направлении.

Территория Беларуси продолжает использоваться для совершения боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

Самолеты вооруженных сил РФ возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины по воздушному пространству РБ.