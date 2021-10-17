Много тяжелых пациентов: в "красной" Херсонской области образовалась критическая ситуация с кислородом в больницах

Много тяжелых пациентов: в "красной" Херсонской области образовалась критическая ситуация с кислородом в больницах

Во время нынешней волны для COVID-пациентов нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше.

В Херсонской области, которая первой стала "красной" и c 15 октября ввела жесткие ограничения, больницам нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше. Все из-за крайне тяжелого течения коронавируса, который наблюдают сейчас у пациентов.

Об этом заявил заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко в интервью "Главкому".

По его словам, кроме коронавируса, остаются и сезонные болезни, а также сердечно-сосудистые болезни, требующие безотлагательного реагирования. Поэтому местные власти планируют открыть еще одну больницу для больных коронавирусом.

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие безотлагательного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза нужно больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, которое мы наблюдаем у пациентов", — пояснил Якименко.

Существуют два способа уменьшения количества больных COVID — соблюдение карантинных правил и вакцинация. Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски.

Как сообщалось, в Украине с 21 октября будут действовать новые правила для пассажирских перевозок пассажиров между регионами. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины.

Перечень этих документов доступен по ссылке.

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