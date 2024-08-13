"Много времени потеряно": Чмут раскрыл объемы производства украинских ракет

Украина производит десяток высокоточных ракет в год и тысячи других типов ракет.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут поделился некоторыми деталями относительно объемов производства ракет в Украине.

Об этом он рассказал в интервью PRESSING.

По словам Чмута, объем производства ракет в Украине варьируется в зависимости от типа боеприпасов. Некоторые виды ракет Украина способна производить "десятки тысяч" в год. Это значительный объем, свидетельствующий о серьезном потенциале украинского ОПК в этом направлении.

Однако есть и другие виды ракет, производство которых ограничивается сотнями или десятками единиц в год.

Важно отметить, что количество изготовленных ракет – это лишь часть вопроса. Не менее важна их эффективность, в частности точность попадания. По словам Чмута, именно это для Украины наиболее важный вопрос после серийности производства.

"Сама по себе ракета, она еще должна попадать. А с этим фактически самые большие проблемы после серийности. Мы видим на примере Российской Федерации, где кто бы что ни говорил, но мощный ОПК, который делает много разных номенклатур, который, скажем так, закрыты последние 10 лет. И их оружие не попадает, очень часто не попадает", — говорит Чмут.

Руководитель фонда "Вернись живым" подчеркивает, что Украина сталкивается с подобными вызовами. Он предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно технологического уровня украинского производства, отмечая, что у нас нет значительных преимуществ в опыте или знаниях по сравнению с противником.

"Не надо считать, что мы здесь супер отличаемся, что наш технологический уровень в разы лучше, или у нас больше опыта, или больше знаний. К сожалению нет, потому что много времени потеряно", — отмечает Чмут.

Напомним, Украина и США подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. В частности, речь идет об изготовлении гибридных систем противовоздушной обороны. Сотрудничество государств будет сосредоточено на комплексах ПВО, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.

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