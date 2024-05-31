"Много времени уже потеряно": эксперт по существу "прошелся" по проблемам мобилизации

Глибовицкий отметил, что после вступления в силу закона о мобилизации "безумное количество людей в страхе перед неопределенностью".

Эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий подробно описал причины проблем с мобилизацией в Украине. В частности, он раскритиковал действия властей, которые вместо выстраивания доверия с гражданами создают ситуацию неопределенности.

Свои мнения Глибовицкий высказал в интервью LIGA.net.

Он отметил, что принятые в 2022 году решения сработали на тот момент очень хорошо. Но сейчас Украина уже находится в новой ситуации.

"Мы думали, что это короткая война, а это долгая война. Нам теперь надо думать, как построить отношения доверия между государством и гражданином; каким образом можна сделать возможной мобильность; как открыть аэропорты — хотя бы "Львов", например; как сделать так, чтобы выехавшие люди не боялись вернуться назад, потому что они будут там схвачены или принуждены к чему-то", – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что "нам нужно снять знак равенства" между армией и гибелью.

"Армия равна возможности погибнуть, да, но это не знак равенства. Нам надо сделать неприемлемым унижение достоинства где бы то ни было в государственном секторе, и в частном тоже, кстати. Этот вопрос гораздо глубже и дальше, чем ВСУ или война", – высказался Глибовицкий.

Экономическое бронирование

Он отметил важность введения в Украине экономического бронирования от мобилизации.

"Оно будет важным. Будет важным, чтобы бизнес работал, потому что мы не можем финансировать военные расходы за счет внешней помощи. Это будет означать, что кто-то не будет воевать, а кто-то будет. Воюющий не должен рассматриваться обществом как тот, кого догнали, кому не повезло, кто глупый. Для кого-то это должен быть осознанный выбор", – рассказал эксперт.

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Неопределенность после появления закона о мобилизации

Глибовицкий указал, что после вступления в силу закона о мобилизации "безумное количество людей в страхе перед неопределенностью".

"Последние несколько дней, когда вводился закон о мобилизации, в больших городах Украины было очень трудно вызвать такси. Потому что значительная часть водителей просто не вышла на работу, не понимая, что их ожидает. Прогнозируемость является одним из критериев хорошего управления", – отметил эксперт.

В качестве примера неопределенности он привел внезапное прекращение консульского обслуживания украинских мужчин за границей:

"Решение, принятое без предупреждения. Что это значит? Давайте переведем на понятный язык многим гражданам: украинский паспорт равен риску, потому что ты не понимаешь, как государство будет с тобой действовать".

Аванс доверия к государству

Глибовицкий отметил, что в 2022 году украинцы дали государству фантастический аванс доверия. По его предположению, политические элиты неправильно интерпретировали этот аванс доверия, восприняв его как оценку своих действий.

"Поэтому они предложили болльше того же самого в момент, когда нужно было перестраивать отношения. Окей, ошиблись, бывает. Это значит, что сейчас есть возможность начать перестраивать эти отношения", — сказал эксперт.

Несвоевременная перестройка системы призыва

"Много времени уже потрачено. Мы невовремя пошли перестраивать систему призыва. Ошибочным было решение подойти к вопросу того, кто работает в ТЦК, как к простому вопросу: "А давайте туда ветеранов". Может, есть более сложный способ формирования компетентностей, которые должны быть там, и как они должны решать те задачи, которые перед ними есть. Там была куча неоцифрованных материалов, сложных процедур, несоответствий, утерянных списков и так далее. То же с ВВК", – рассказал Глибовицкий.

Кстати, как сообщил президент Владимир Зеленский, после принятия соответствующего закона мобилизация в Украине увеличилась.

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