"Много взрывов, очень страшно было": одесситка рассказала о ночном ужасе из-за атаки на город (фото, видео)

Российская атака оставила десятки одесситов без крыши над головой. Жительница поврежденного общежития поделились историей спасения.

Ирина Лабьяк
Разрушения в общежитии Одессы после российской атаки 30 апреля

Разрушения в общежитии Одессы после российской атаки 30 апреля / © Думская

Из-за российской атаки по Одессе в ночь на 30 апреля существенные разрушения претерпело общежитие возле горы «Чумки». В частности, часть пятого этажа обвалилась на четвертый. Его жительница поделилась пережитым во время вражеских ударов.

Журналисты сняли на видео поврежденное здание общежития: там обвалились перекрытия, разрушены стены, окна и двери, видны последствия пожара.

«Разбудила всех соседей, подняла всех на уши, ну и побежала, все — следом. И вот буквально не прошло нескольких минут, пока все сбежались… Вот, вы знаете, я даже не поняла, где это, ну, что это именно наш дом. Что где-то рядом — это понятно. Было очень много взрывов, очень страшно было. Это просто не передать словами«, — рассказала жительница общежития.

По словам женщины, пострадавших среди жителей общежития якобы нет.

«Я не могу вам сказать, что у нас есть пострадавшие как таковые. Ну, может, кому-то стало плохо, это не без этого. Такой вариант возможен, потому что у каждого, вы знаете, что люди не принимают это спокойно, а тем более, увидев это все. Ну остаться без ничего практически…» — добавила одесситка.

Последствия атаки на общежитие в Одессе (6 фото)

Атака на Одессу 30 апреля

Напомним, в ночь на 30 апреля Россия массированно атаковала Одессу беспилотниками, попав в жилые кварталы и гражданские объекты. Значительно повреждены многоэтажки, частные дома, общежитие, детсад, торговый центр, инфраструктура и склады.

По последним данным, известно о 20 пострадавших пострадавших, среди которых 17-летний подросток. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

