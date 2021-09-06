Многочисленные переломы и травмы головы: на Закарпатье мужчина едва не убил жену и травмировал дочь

Многочисленные переломы и травмы головы: на Закарпатье мужчина едва не убил жену и травмировал дочь

Мужчина, вероятно, бил женщину строительным молотком и орудовал ножом.

В воскресенье, 5 сентября, в Тячевском районе Закарпатской области,во время ссоры 56-летний мужчина жестоко избил свою 53-летнюю жену, а также травмировал дочь. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами и переломами.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации в больницу 53-летней жительницы Тячивщини и ее 23-летней дочери. Прибывшие по вызову полицейские установили, что травмы пострадавшие получили во время ссоры с 56-летним мужчиной", — говорится в сообщении.

В защиту матери от отца стала их дочь, которая пыталась его успокоить. Однако, не реагируя на замечания, мужчина причинил многочисленные телесные повреждения своей жене. Кроме этого, незначительные травмы нанес и дочери.

53-летнюю пострадавшую женщину оставили на лечении в медучреждении с многочисленными переломами и травмами головы, а дочь отпустили медики на амбулаторное лечение.

С места преступления полицейские изъяли строительный молоток и нож, которые, вероятно, были орудием преступления.

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на умышленное убийство своей жены и дочери (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст 115 Уголовного кодекса Украины) и поместили в изолятор временного содержания.

За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве и поджоге квартире. Следователи говорят, что он устроил пожар, чтобы скрыть расправу над семьей.

Новости Украины: в Житомире задержали подозреваемого в двойном убийстве

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