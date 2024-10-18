Многочисленные взрывы и продвижение врага: главные новости ночи 18 октября 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

В Киеве работало ПВО, раздавались взрывы Читать далее –>

"Белорусские Гаюн": несколько российских беспилотников зашли в Беларусь из Украины Читать далее –>

Враг продвинулся во Временном Яру — Deep State Читать далее –>

45 боев: враг интенсивно атакует украинских защитников на Кураховском направлении Читать далее –>

Ночью в Украине раздавались взрывы и летали беспилотники: где было громко.

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