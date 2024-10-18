Многочисленные взрывы и продвижение врага: главные новости ночи 18 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киеве работало ПВО, раздавались взрывы Читать далее –>
- "Белорусские Гаюн": несколько российских беспилотников зашли в Беларусь из Украины Читать далее –>
- Враг продвинулся во Временном Яру — Deep State Читать далее –>
- 45 боев: враг интенсивно атакует украинских защитников на Кураховском направлении Читать далее –>
- Ночью в Украине раздавались взрывы и летали беспилотники: где было громко.
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