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Многочисленные взрывы и продвижение врага: главные новости ночи 18 октября 2024 года

Многочисленные взрывы и продвижение врага: главные новости ночи 18 октября 2024 года

Иллюстрация. Ночная атака РФ по Украине / Фото: Владимир Зеленский

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Киеве работало ПВО, раздавались взрывы Читать далее –>
  • "Белорусские Гаюн": несколько российских беспилотников зашли в Беларусь из Украины Читать далее –>
  • Враг продвинулся во Временном Яру — Deep State Читать далее –>
  • 45 боев: враг интенсивно атакует украинских защитников на Кураховском направлении Читать далее –>
  • Ночью в Украине раздавались взрывы и летали беспилотники: где было громко.

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