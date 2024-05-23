Многодетного священника Александра Клименко не выпустили за границу: ТЦК не внесли данные в "Оберіг"

Многодетный священник Александр Клименко не смог выехать за границу, где должен был провести встречи с эмигрантами и собрать средства для ВСУ. Ведь в ТЦК не внесли его данные в базу "Оберіг".

Об этом Клименко сообщил на своей странице в Facebook.

Священник сообщил, что 14 мая закончилась его отсрочка от мобилизации на три месяца, изданная в связи с многодетностью. Впрочем, уже 15 мая он представил документы на продление.

"Я все сделал, данные обновил 14 мая. Работник ТЦК отдал мне документ с кодом и объяснил, что с этой минуты я внесен в базу "Оберег". А таможенники сообщили, что меня в базе обновленных данных нет, что это какая-то ошибка во внутренней" системе ТЦК. Мои обновленные данные не внесли в "Оберіг", — говорится в сообщении.

Более того, говорит Клименко, его последние данные заведены еще в 2016-м. Впрочем, в 2023 году он проходил ВЛК и сдал все необходимые документы. По его словам, таможенники пытались решить проблему, но "закон заставил их снять меня с поезда и отправить домой".

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что у мужчин на границе будут проверять только бумажный военно-учетный документ. Данные программы "Резерв+" при пересечении границы учитывать не будут.

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