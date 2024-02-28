Многодетных мужчин могут мобилизовать: адвокат назвала условие

По мнению адвоката, правка, которая позволит мобилизовать многодетных мужчин, вероятнее всего, в Раде будет принята.
Законопроект о мобилизации, за который проголосовали в первом чтении, предусматривает призыв мужчин, которые не вовремя оплачивали алименты.
Об этом сообщила юрист специалист адвокатского бюро "Дама в законе" Кристина Очкур на YouTube-канале.
"Мужчины, не платящие алименты, при этом имеющие трое или более детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетные", — рассказала она.
Очкур объяснила, что в новой версии законопроекта №10449 прописан такой пункт, который внесет правки в статью 23 относительно пункта отсрочки мобилизации для многодетных мужчин.
"Если за законопроект проголосуют в таком виде, то многодетные мужчины, не платящие алименты, не смогут воспользоваться правом на отсрочку", — отметила юрист.
По ее предположению, эту правку депутаты, скорее всего, примут.
Напомним, в ТЦК объяснили, какое наказание грозит за игнорирование повестки и неявку в военкомат.
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