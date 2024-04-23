Многодетных отцов могут мобилизовать: в Минюсте рассказали, при каких условиях

Речь идет о злостных неплательщиках алиментов, не исполняющих обязанностей по обеспечению своих детей.

Многодетные отцы, которые содержат трех и более детей, но при этом не платят алименты, могут быть мобилизованы.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины по исполнительной службе Андрей Гайченко в эфире телемарафона.

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По его информации, по состоянию на сегодняшний день количество должников по алиментам превышает 500 тысяч человек. Из них 180 тысяч – это должники по алиментам, которые не платят больше трех месяцев, "т.е. злостные неплательщики, не исполняющие обязанности по обеспечению своих детей".

Гайченко заверил, что исполнительная служба "взимает алименты всеми законными способами".

"Арестовываем счета, взимаем средства по заработным платам и пенсиям и другим выплатам, можем реализовывать имущество. Можем заходить в помещение и выносить стиральные машины, телевизоры и бытовую технику, айпады и ноутбуки и продавать это все с аукциона в пользу ребенка", — рассказал зам. главы Минюста.

Он пояснил, что родители, имеющие на иждивении троих детей и более, но в то же время не платящие алименты, по сути детей не удерживают, поэтому и не имеют права на отсрочку от мобилизации.

По его словам, сейчас разрабатываются механизмы сотрудничества ТЦК и исполнительных служб по мобилизации. В Минюсте не исключают, что многодетные родители должны будут предоставлять справку в ТЦК, что у них нет задолженности по алиментам.

Замминистра юстиции также уточнил, что среди неплательщиков алиментов есть и женщины – таких около 16 тысяч.

Ранее мы писали, кто после принятия нового закона о мобилизации потеряет отсрочку и какие изменения для ее получения.

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