Многодетный отец за 300 тысяч: в Житомирской области разоблачили схему побега за границу уклонистами

Сейчас организаторы схемы задержаны, им грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Схему незаконного пересечения границы уклонистами разоблачили правоохранители в Житомирской области. Мужчины спешно женились и становились многодетными родителями, чтобы бежать в другую страну, говорится в ТСН.

Жительница Бердичева и винничанин сводили мужчин призывного возраста с малоимущими многодетными матерями-одиночками, говорят полицейские. Помогали им оформить брак и сразу же становился опекуном для детей. Как многодетный отец спешил уехать за границу.

За каждого ребенка матерям дельцы обещали по 500 долларов. Сами же из желающих стать многодетными папой брали от трех тысяч.

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Сейчас организаторы схемы задержаны, им грозит от 5 до 8 лет за решеткой. “Подыскивал так называемых клиентов, будущих родителей, на которых оформлялись эти дети. Совместными усилиями – он привозил мужчину, она привозила женщину – под одно управление ЗАГСа и там оформлялись эти документы”, – рассказывает руководитель отдела миграционной службы Нацполиции Житомирщины Максим Заярчий.

Напомним, что Днепре в подпольной ячейке "партии Шария", деятельность которой запрещена в Украине, готовили массовые беспорядки в регионе. "Злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона", — отметили в СБУ.

По данным следствия, запрещенная партийная ячейка организовал выходец из Донбасса, прибывший в Днепр под видом переселенца.

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