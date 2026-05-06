Многодетный отец может потерять отсрочку: адвокат объяснил главное условие

В Украине многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации, если содержат троих и более детей младше 18 лет. Однако автоматически такая отсрочка не предоставляется – ее нужно оформить через ТЦК и подтвердить документами.

Об этом в комментарии «Суспільне Житомира» рассказал адвокат АБ «Владимира Ткачука» Владимир Ткачук.

По его словам, право на отсрочку предусмотрено пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Оно касается женщин и мужчин, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей.

В то же время, ключевым условием является именно содержание детей, а не только факт отцовства.

Продлевают отсрочку автоматически

Адвокат подчеркивает: многодетные родители не получают отсрочку автоматически. Чтобы воспользоваться этим правом военнообязанный должен подать заявление на имя председателя комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие право на отсрочку. Пока комиссия ТЦК не примет решения и человек не получит соответствующую справку, она юридически подлежит призыву на общих основаниях.

Какие документы нужны

Для оформления отсрочки многодетному отцу необходимо предоставить заверенные копии документов. Среди них:

военно-учетный документ;

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о браке, если дети родились в одном браке;

решение суда об алиментах и справке об отсутствии задолженности - если родители разведены или дети рождены в разных браках;

нотариальный договор между родителями о содержании детей — если такая договоренность добровольна;

другие документы, подтверждающие содержание детей.

Если документы выданы за границей, их нужно легализовать или проставить апостиль, а также сделать нотариально удостоверенный перевод на украинский язык.

Когда многодетного отца могут мобилизовать

По словам юриста, право на отсрочку может быть утрачено, если мужчина имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев. Также мобилизация возможна, если человек не оформил отсрочку должным образом или не предоставил документы, подтверждающие содержание детей.

Кроме того, основанием для отказа могут являться разногласия в свидетельствах о рождении, отсутствие доказательств финансового участия в воспитании детей или лишение родительских прав.

В то же время сам факт проживания детей отдельно от отца не лишает его права на отсрочку. Но в таком случае мужчина должен доказать, что он действительно содержит детей, в частности платит алименты.

Какие проблемы возникают на практике

Адвокат отмечает, что на практике мужчины часто сталкиваются с отказами из-за неполного пакета документов, ненадлежащего удостоверения копий или отсутствия справки об уплате алиментов.

Еще одно распространенное заблуждение — приходить в ТЦК без подготовленного заявления на отсрочку. В таком случае военнообязанный может быть направлен на военно-врачебную комиссию, после чего он рискует быть мобилизованным, не успев юридически зафиксировать свое право.

По словам Ткачука, незаконные отказы можно обжаловать в суде. Если документы были поданы должным образом, суды могут отменить решение ТЦК или обязать повторно рассмотреть заявление.

Юрист советует многодетным родителям не ждать повестки, а предварительно подготовить все документы для оформления отсрочки.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине продолжается мобилизация, которая продлена до августа 2026 года, и в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) разъяснили, как сейчас могут формироваться и направляться повестки военнообязанным и каковы уважительные причины неприбытия по повестке.

Вызов в ТЦК осуществляется повесткой, которую могут вручить лично или отправить по почте. Она может быть как бумажной, так и сформированной через государственный реестр. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

Повестка посылается по адресу проживания или регистрации. В случае поступления заказного письма его необходимо получить в течение трех дней.

После получения повестки определяются сроки явки:

до семи суток – для жителей областных центров;

до 10 суток – для жителей других населенных пунктов.

