"Многое может измениться": Зеленский о действиях в направлении завершения войны

Зеленский и Макрон / © Associated Press

Наше государство пытается окончить эту войну достойно. Если все будут работать не просто активно, а честно ради мира, то у нас может получиться именно так, как нужно Украине и Европе, а также Америке.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

Россия должна закончить войну, которую она сама начала и которую продолжает. Это только ее война, и именно Россия должна поставить точку в агрессии. Наши совместные действия этому способствуют», — подчеркнул президент.

Приоритеты Украины очевидны – защита и гарантии безопасности, сохранение независимости Украины, нашего суверенитета.

«Мы защитим это. Мы работаем, чтобы гарантировать, что третье вторжение РФ не состоится и не будет какого-либо срыва договоренностей о завершении войны», — завершил Зеленский.

