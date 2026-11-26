Массированная атака на Украину 26 ноября

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В ночь на 26 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и более сотни ударных беспилотников разных типов. Зафиксированы десятки «прилетов». Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, в частности, Харьков, Киев, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

ТСН собрала самое главное о последствиях российской атаки и пострадавших.

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Что говорят в Воздушных силах: сколько дронов и ракет удалось сбить

В ночь на 26 ноября, начиная с 18:00 предыдущего вечера, россияне совершили комбинированную атаку на Украину с применением баллистических ракет и более 100 беспилотников.

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По данным военных, оккупанты запускали баллистические ракеты «Искандер-М», «Циркон» и С-400 с территорий Брянской и Курской областей РФ. Также враг направил 113 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе 76 реактивных, дроны «Гербера» и аппараты-имитаторы «Пародия». Пуски производились из российских городов Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Миллерово, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского.

По состоянию на 08:00 защитникам неба, по предварительным подсчетам, удалось сбить или подавить средствами РЭБ 87 воздушных целей — беспилотников Shahed, «Гербера» и дронов других типов.

В то же время, зафиксированы попадания на 20 локациях. Еще на шести локациях упали обломки сбитых целей. Атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: погибли супруги

Утром 26 ноября россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. По словам мэра Игоря Терехова, в Новобаварском районе вражеский «Шахед» попал в многоэтажку, в результате чего на 15 этаже загорелась квартира.

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Еще одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе, его последствия пока уточняются.

По состоянию на 07:15 известно о двух погибших в квартире, куда влетел дрон. Также сообщается о трех пострадавших и людях, заблокированных под завалами дома в Новобаварском районе.

«Погибшие в многоэтажке в Новобаварском районе — это супруги. 37-летняя женщина и 38-летний мужчина находились в квартире в момент попадания вражеского БпЛА. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Олег Синегубов.

Много погибших в Харьковской области 26 ноября: детали

За прошлые сутки российская армия обстреляла Харьков и еще 13 населенных пунктов области, в результате чего погибли четыре человека, а шестеро получили ранения или острую реакцию на стресс. Об оперативной ситуации в регионе сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В Харькове атака забрала жизни двух человек. Кроме того, в Харькове получил ранение 26-летний мужчина, а две женщины в возрасте 18 и 39 лет и 38-летний мужчина обратились за помощью из-за острой реакции на стресс. Еще два человека погибли на автодороге вблизи села Довжик, а в городе Златополь ранения получили 43-летний и 60-летний мужчины.

В Харькове разбито учебное заведение, два многоквартирных дома, две АЗС и спортивный комплекс. В городе Златополь повреждено здание и магазин, в Лозовой — складское сооружение, а в поселке Близнюки — элеватор. В селе Шевченково Первое зацепило склад и авто, а в селе Островщина — складское помещение, автомобиль и прицеп.

В городе Барвенково повреждения получили четыре частных дома и хозяйственное здание. Разбиты два автомобиля в селах Родное и Довжик. В селе Плоское поврежден частный дом, а в Новой Александровке электросети. В Русской Лозовой разбин частный дом, в Маслии — автомобиль.

Сильные взрывы в Киеве сегодня: что известно

Напомним, утром 26 ноября в Киеве раздался мощный взрыв, за несколько минут до которого в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных дронов. По информации Воздушных сил, вражеский реактивный БпЛА двигался с севера курсом на Вышгород и Киев.

Этой атаке предшествовал вечерний обстрел баллистики 25 ноября, во время которого в Деснянском районе зафиксировали попадание в здание промзоны, нежилое помещение и торговый центр, где вспыхнул сильный пожар. По данным КМВА и мэра Виталия Кличко, в результате ночной атаки на столицу пострадали семь человек.

«Прилеты» по Днепропетровской области: подробности за 26 ноября

Россияне почти 20 раз атаковали дронами четыре района Днепропетровской области, в результате чего получил ранения один человек. О последствиях вражеских ударов сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его данным, в Никопольском районе под огнем оказались сам райцентр и Марганецкая община. Там пострадал 46-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение.

В Павлограде повреждена заправка и торговый центр. В Кривом Роге и районе зафиксировано попадание в складское здание и магазин, а в Новопольской общине разбит объект инфраструктуры. В Николаевской общине повреждено агропредприятие, где в результате атаки вспыхнул пожар.

Более 800 ударов по Запорожью за сутки: подробности

В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район получили ранения 18 человек, среди которых трое детей. Всего за прошлые сутки войска РФ нанесли 812 ударов по 46 населенным пунктам региона. О ситуации в области сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Зафиксировано 25 ударов по Запорожью, Камышевахе, Заречному, Ясной Поляне, Таврическому, Новорозовке, Желтой Круче, Жовтенькому, Новотроицкому, Новоивановке и Кущевому. Область атаковали более 640 дронов в сутки.

Также были удары с РСЗО по Запорожью, Любицкому, Павловке и Долинке. Сообщается о 142 артиллерийских обстрелах за последние сутки.

Всего в областные власти поступило 381 сообщение о повреждении или разрушении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

«Сафари на людей» в Херсонской области: россияне зверски атакуют дронами авто

За прошлые сутки под огнем российской артиллерии и ударами беспилотников оказались четыре населенных пункта Херсонской общины: Херсон, Камышаны, Приозерное и Антоновка.

В результате обстрелов повреждены многоэтажки, частные дома, административное здание и гражданские авто, а один человек получил ранения. О последствиях вражеских атак и ситуации безопасности сообщили в Херсонском городском совете.

Около 06:30 оккупанты атаковали с дрона Корабельный район. Удар пришелся на улицу Святониколаевскую, где под обстрел попала 46-летняя местная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму — полицейские доставили пострадавшую в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

В горсовете определили перечень наиболее опасных локаций, где фиксируется высокая активность враждебных беспилотников:

микрорайоны Корабел и ХБК;

село Антоновка и Антоновский мост;

автомобильный мост на микрорайон Корабел;

район колледжа рыбной промышленности, силикатного завода, Нефтегавани и Ковша;

территория у стадиона «Кристалл», Святодуховского собора, Центрального рынка, драмтеатра и проспекта Независимости.

По информации Сил обороны, российские войска продолжают «свободную охоту» на автомобили. Особенно под прицелом находится транспорт, который по внешним признакам может быть идентифицирован как автомобили Сил обороны. В то же время, растет угроза ударов вблизи мест скопления машин — возле супермаркетов, рынков и автозаправочных станций.

Местные власти призывают жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги, избегать пребывания на открытой местности и быть максимально осторожными на остановках общественного транспорта, возле магазинов, госучреждений, медучреждений, АЗС и автомобильных парковок, соблюдая все рекомендации военных и спасателей.

Атака на Черниговскую область 26 ноября: россияне ударили по домам

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки россиян на Черниговскую область известно о «прилетах» по частным домам в Черниговском и Новгород-Северском районах. Горели сами дома и хозяйственные постройки. Спасателям удалось потушить возгорания.

Информации о пострадавших нет.

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