Многоэтажки "замерзнут": эксперт советует искать возможность переехать в другие города

Глава Союза потребителей компослуг отметил, что пережить зиму будет легче в частном секторе, чем в многоквартирном доме.

Из-за проблем с генерацией электроэнергии зимой будет очень сложно жителям многоквартирных домов. Поэтому они должны сейчас думать и искать возможность переехать в другие города, где будет свет, или в частный сектор.

Об этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире канала "Новини.LIVE".

Эксперт предупредил, что "в многоквартирных домах будет очень и очень сложно зимой".

"Особенно в старых домах – это хрущевки, 70-80% такого типа дома, которые неутеплены, которые очень охлаждаются – там будет очень и очень сложно. Особенно сложно будет тем, у кого электроотопление, электроплиты, потому что приготовить еду будет сложно, отопления не будет", – объяснил Попенко.

"Поэтому люди должны сейчас думать и искать возможность переезжать либо в другой город, либо в области, где будет электроэнергия. А лучше смотреть в сторону частного сектора, чтобы предотвратить все проблемы, которые могут возникнуть зимой", — посоветовал он.

По его словам, к сожалению, восстановить быстро генерацию невозможно за короткий промежуток времени. Попенко уточнил, что подразумевает год-два, "то есть год-два возобновление генерации будет невозможным".

"Мы ожидаем отключения и, к сожалению, решить этот вопрос в многоквартирном доме какой-то установкой приборов невозможно. В частном доме – да: можно установить генератор, твердотопливный котел. Если нет денег на дрова, можно собрать где-то хворост. Можно как-то пережить этот процесс. А в многоквартирном доме все будет гораздо сложнее", – рассказал глава Союза потребителей комуслуг.

Напомним, нардеп-член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что украинцам следует быть готовыми к тому, что зимой отключения света могут продолжатся 10 часов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отключений света не избежать еще два года?!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.