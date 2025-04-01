Многоходовая международная спецоперация: в Польше арестовали пропагандиста из пула Медведчука

Задержание пропагандиста / © СБУ

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СБУ и правоохранительные органы Польши задержали в ЕС «политэксперта» из пула «кума Путина» Медведчука.

Об этом сообщает СБУ.

Многоходовая международная спецоперация была произведена на территории ЕС. Отмечается, что впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, работавшего против нашего государства в информационной сфере.

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Сначала он был задержан в Польше, а сейчас находится в одном из киевских СИЗО.

Удалены документы / © СБУ

Что известно о «политэксперте»

Речь идет о «политическом эксперте» из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

По данным правоохранителей, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию окупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

В 2022 году он уехал в Россию, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов «Другая Украина» и «Голос Европы» (Voice of Europe).

Также злоумышленник являлся одним из частых гостей токшоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 г. он 35 раз принимал участие в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.

Он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах РФ, где призвал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Кроме того, он публично призвал к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого псевдополитолог использовал свой телеграмм-канал, на котором регулярно «репостил» чат-боты российских спецслужб, собирающих разведданные о Силах обороны.

Российская пропаганда в соцсетях Молчанова

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Расследование продолжается. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ не называет фамилию задержанного, но в соцсетях предполагают, что речь идет о пропагандисте Кирилле Молчанове.

По информации журналиста Дениса Казанского, Молчанова выманили из РФ в Германию.

«Сообщают, что Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения какого-то гранта. У вменяемого человека тут бы закрались сомнения, но поскольку Молчанов — сотрудник Медведчука, жадность пересилила здравый смысл, и он на полном серьезе поехал в Германию. Да еще через Польшу. Результат оказался немного предсказуем. Это все, что надо знать об умственных способностях команды Медведчука», — пишет Казанский.

Ранее украинская разведка «слила» в Сеть данные по 11 российских пропагандистах.