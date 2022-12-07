"Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух": Арестович рассказал, зачем России масштабные ракетные обстрелы Украины

За обстрелами уже не стоят задачи военного характера, считает Арестович.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что с каждым последующим ракетным ударом по Украине результат для противника "все больше приближается к нулю".

Об этом он сообщил в эфире Фэйгина Live.

"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух", – сказал он.

По словам Алексея Арестовича, Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность своей армии, и если убрать из информационного пространства РФ сообщения о ракетных обстрелах Украины, то больше "похвастаться" ВС РФ нечем.

Напомним, что Алексей Арестович считает, что ВС РФ могут покинуть Запорожскую область, потому что там они могут потерпеть поражение. Советник Офиса президента отметил, что это возможно в случае наступления на Мелитополь.

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