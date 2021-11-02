Многотысячные штрафы и тюрьма: как украинцев будут наказывать за фальшивые COVID-сертификаты

Многотысячные штрафы и тюрьма: как украинцев будут наказывать за фальшивые COVID-сертификаты

"За" проголосовали 282 нардепа.

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект№6084, усиливающий ответственность за подделку COVID-сертификатов. Уголовная ответственность угрожает как тем, кто будет производит "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивые COVID-сертификаты.

Об этом свидетельствует трансляция заседания на официальном канале Рады в YouTube.

"За" поголосовали 282 нардепа.

Проектом закона устанавливается ответственность за:

использование лицом заведомо подложных или фальсифицированных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок.

внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок.

За что и как будут штрафовать:

использование лицом заведомо фальшивых "ковид"-документов – штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 2 лет.

внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию – штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных "ковид"-документов – штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 3 лет.

Отметим, дела о поддельных COVID-сертификатах теперь на личном контроле Офиса генпрокурора.

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