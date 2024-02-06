Множественное гражданство: комитет Рады поддержал проект Зеленского

Зеленский определил этот проект "как безотлагательный".
Во вторник, 6 февраля, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал проект о множественном гражданстве, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Проект № 10425, представленный президентом Украины 22 января 2024 года, называется "Проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины".
В комитете отметили, что Зеленский определил этот проект "как безотлагательный".
"Законопроектом актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности, по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, в составе Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законодательством формирований участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.
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Напомним, 22 января 2024 года Зеленский заявил, что внесет в парламент законопроект о множественном гражданстве. Он уточнил, что гражданство Украины смогут получить все украинцы, которые в периоды разных волн эмиграции были вынуждены покинуть страну.
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