Множественное гражданство: комитет Рады поддержал проект Зеленского

Во вторник, 6 февраля, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал проект о множественном гражданстве, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом идет речь на сайте парламента.

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Проект № 10425, представленный президентом Украины 22 января 2024 года, называется "Проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины".

В комитете отметили, что Зеленский определил этот проект "как безотлагательный".

"Законопроектом актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности, по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, в составе Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законодательством формирований участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 января 2024 года Зеленский заявил, что внесет в парламент законопроект о множественном гражданстве. Он уточнил, что гражданство Украины смогут получить все украинцы, которые в периоды разных волн эмиграции были вынуждены покинуть страну.

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