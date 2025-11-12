Множественное гражданство: названы страны, жители которых могут получить украинский паспорт

Множественное гражданство / © ТСН.ua

Кабинет министров назвал перечень государств, граждане которых смогут получить украинское гражданство без необходимости отказываться от уже имеющегося. В то же время у украинце-жителей этих стран будет возможность претендовать на второй паспорт — сохраняя свой украинский.

Об этом сообщает «BBC News Украина» со ссылкой на правительство.

В отличие от предыдущих ожиданий, когда речь шла о нескольких десятках стран, в утвержденном списке их всего пять: США, Канада, Германия, Польша и Чехия. Именно граждане этих государств смогут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре, а украинцы — паспорта этих стран, не теряя своего.

Правительство выбрало государства, где проживают самые большие украинские общины: в Канаде и США — это преимущественно потомки предыдущих волн эмиграции, а в Германии, Польше и Чехии — украинцы, которые выехали из-за войны.

В правительстве ожидают, что такая инициатива поможет не только укрепить связь диаспоры с Родиной, но и увеличить население страны.

Упрощенная процедура получения украинского паспорта: какие условия

Упрощенный порядок предусматривает, что граждане пяти определенных стран не обязаны подавать письменный отказ от своего гражданства. Вместо этого они должны лишь подать декларацию о признании себя гражданином Украины, и сделать это можно даже онлайн.

Остальные требования остаются неизменными — пять лет проживания в Украине, сдача экзаменов по языку, истории и Конституции. Исключения сделаны для иностранцев, которые воюют за Украину, имеют заслуги перед государством или подвергаются политическим преследованиям — для них условия упрощены.

Перспектива расширения списка

Во время принятия закона обсуждался значительно более широкий перечень стран — более 30, в частности члены ЕС, НАТО и «большой семерки». Однако пока правительство ограничилось пятью государствами, которые, как отмечают в МИД, «являются последовательными партнерами Украины, лидерами военной, макрофинансовой и гуманитарной поддержки нашего государства в противодействии российской агрессии».

Ведомство отмечает, что этот перечень не окончательный — его постепенно будут расширять «по результатам анализа МИД и рассмотрения предложений центральных органов исполнительной власти Украины».

Закон и подзаконные акты вступят в силу 16 января 2026 года. К тому времени перечень стран, которые президент называл «теплыми» и дружественными к Украине, может быть расширен.

Напомним, в июне 2025 года Верховная Рада Украины в целом приняла закон №11469 о введении института множественного гражданства. Инициатором закона был президент Владимир Зеленский. Документ определил случаи, в которых разрешается множественное гражданство.

В августе Зеленский заявил, что после принятия закона о множественном гражданстве правительство должно утвердить необходимые нормативные акты. Первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США, Канада.