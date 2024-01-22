Множественное гражданство: смогут ли уклонисты получить паспорт другой страны и сбежать за границу

По словам Кулебы, есть гарантии, чтобы не было злоупотребления множественным гражданством.

После принятия закона о множественном гражданстве россияне все равно не смогут получить украинский паспорт, а уклонистам не стоит надеяться на "лазейку", чтобы убежать за границу.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Мы хотим, что везде, где есть украинцы – была Украина. Мы хотим, что украинцы, оказавшиеся за границей исторически, и сейчас, за последние два года, имели возможность сохранять связь с Украинским государством. Мы очень долго шли к этому решению, и продумали все до мельчайших деталей. И тот документ, законопроект, который внес президент, он действительно является ключевым для запуска этого механизма. Но, чтобы его запустить, уже есть и другие законопроекты, которые, впрочем, без президентского не работают", – сказал он.

По словам Кулебы, эти законопроекты содержат гарантии, чтобы не было злоупотребления множественным гражданством.

В частности, власти "однозначно исключают" возможность множественного гражданства с гражданами страны-агрессора. Список стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство, будет регламентироваться и "четко определяться", поэтому Украина будет иметь соответствующие предохранители.

Глава МИД также заверил, что "никаких рисков" по размыванию суверенитета через институт множественного гражданства нет.

Кроме того, Кулеба опроверг, что в случае введения множественного гражданства уклонисты смогут получить паспорт другой страны и на этом основании потребовать выезда за границу.

Напомним, президент Зеленский заявил, что внесет в парламент ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Также глава государства подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях России". Он поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на "исторически населенных ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

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