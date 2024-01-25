Множественное гражданство: смогут ли военные уехать из Украины и другие подводные камни законопроекта Зеленского

22 января 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что представляет в Верховную Раду законопроект, который позволит создать в Украине институт множественного гражданства.

Его основная цель — разрешить украинцам, живущим за границей и имеющим другое гражданство, получить и украинский паспорт. Это касается и представителей диаспоры, которые, например, родились гражданами уже другого государства. А иностранцам, живущим в Украине, получить украинское гражданство и не отказываться от первого.

Выступая за множественное гражданство в Украине, глава МИД Дмитрий Кулеба в октябре 2023 года заявил: "Миллионы украинцев выехали за границу, спасаясь от войны. Мы будем всячески поощрять их возвращение домой. Но также понимаем, что многие из них останутся за границей. В этих условиях необходимо сохранить их связь с родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство".

Что такое множественное гражданство

Множественное гражданство (мультипатризм) – статус гражданства, при котором человек последовательно признается гражданином двух или более стран по законам этих государств.

Предполагается, что государства заключают между собой двустороннее соглашение, в котором взаимно признают статус человека с двумя паспортами, его права и обязанности.

В некоторых странах различают гражданство человека, которое больше касается участия во внутренней политической жизни страны, и национальность, относящаяся к международному статусу личности. Хотя множественное гражданство дает определенные преференции его приобретателям, возможны коллизии законодательства, например, по выполнению военного и других обязанностей согласно законам отдельных стран.

Фото: Associated Press

Кто сможет получить множественное гражданство в Украине

Предполагается, что получить множественное гражданство могут все этнические украинцы и их потомки из разных стран мира, кроме граждан России.

В частности, гражданство Украины смогут получить все украинцы, в разные волны эмиграции покинувшие Украину и оказавшиеся в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки.

Кроме того, получить множественное гражданство смогут:

иностранцы, которые помогают Украине

иностранные добровольцы, воюющие за наше государство

украинцы по происхождению, давно доказавшие, что являются украинцами по духу

Для чего нужно множественное гражданство

Обращаясь ко Всемирному конгрессу украинцев, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал множественное гражданство одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского общества.

"Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире", — заявил глава МИД.

Всемирный конгресс украинцев, не один год выступающий за легализацию множественного гражданства в Украине, приветствовал эту инициативу.

Поможет ли этот проект избежать мобилизации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицает информацию, что военнообязанные с двумя паспортами смогут выезжать за границу.

По его словам, пишет Би-би-си, множественное гражданство во время военного положения не будет давать такой возможности.

"Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека свой долг служения и защиты родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством", — сказал он.

Закон будет носить декларативный характер

Руководитель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что законопроект о множественном гражданстве, даже если станет законом, никак не поможет нам в ракурсе мобилизации.

"На сегодняшний день потенциально военнообязанные лица, имеющие двойное гражданство, и так не могут уехать из Украины. Их права ограничиваются – так же, как и права тех, кто имеет единое гражданство. Вопрос мобилизации украинцев, которые находятся за границей, тоже никак не решится путем введения множественного гражданства. Более того, один такой виртуальный закон ничего не даст. Нужно будет вносить изменения в Конституцию. Без этого ни одна страна не подпишет с нами международные соглашения, регулирующие вопросы двойного гражданства. В том числе службу у Вооруженных силах, социальном обеспечении, голосовании, возможности быть избранным в те или иные органы", – цитирует эксперта Comments.ua.

Какие риски несет множественное гражданство

Украинская адвокат из Чикаго Светлана Угрин отмечает: гражданство — это не только права, но и обязанности. Люди с несколькими паспортами могут пользоваться лучшими благами двух стран: системой здравоохранения, социальным обеспечением, образованием и привлекательностью паспорта. В то же время двойное гражданство может также означать двойное налогообложение или военную обязанность, пишет "Голос Америки".

"С точки зрения американского правительства, гражданин или даже владелец Грин карты, должен платить налоги американскому правительству, даже если человек работает на украинскую компанию и платит там налоги. Также вопрос и со службой в армии — сейчас не обязательно становиться на военный учет, но мы не знаем, что будет в будущем, и как человек с двойным гражданством будет исполнять свой долг служить в армии в двух странах", — объясняет она.

Также отдельный риск двойного гражданства для государства – это политические права граждан, рассказывает юрист.

"Это сигнал о том, с кем Украина выбирает дальнейший путь. Голосование — это потенциально определение политического курса страны, поэтому нужно быть уверенным, что эти страны всегда будут дружественны Украине", — говорит Угрин.

Юрист считает, что если все будет четко и качественно прописано и будет отражать реальность, то многие будут мотивированы воспользоваться множественным гражданством.

"Очень важно, чтобы мы видели, что это не только на бумаге прописано, но будет выполняться на практике, — заключает она. — Надо реалистично смотреть на ситуацию. В Украине живет много людей, имеющих другие паспорта, в том числе и российские. Очень много смешанных. семей. Это все нужно поставить в правовое поле".

За что могут лишить гражданства

Проект значительно расширяет перечень оснований, по которым можно потерять украинский паспорт.

Среди них:

Добровольное обретение гражданства "страны-агрессора", то есть России. Это не касается принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины

Если человек по собственному заявлению получил гражданство другого государства, которого нет в перечне тех стран, которых касается упрощенный порядок получения украинского гражданства

Угроза нацбезопасности, если гражданин имеет паспорт другого государства

Судебный приговор за преступление против нацбезопасности и безопасности человечества

Ложь во время оформления гражданства

Военную службу на стороне "страны-агрессора"

Невыполнение обязательств сдать экзамены по истории Украины, государственному языку и основам Конституции

Однако эти положения не применяются, если в результате человек станет лицом без гражданства.

В настоящее время проект закона, представленный Зеленским на рассмотрение в Верховную Раду, обозначен как "неотложный". Теперь комитеты ВРУ должны его рассмотреть, а парламент - проголосовать. Детали о правовом режиме двойного гражданства обычно прописываются в отдельных международных договорах между странами.

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