Множественное гражданство в Украине: что предусматривает законопроект Зеленского

На рассмотрение профильного комитета Верховной Рады Украины поступил законопроект относительно множественного гражданства. Его инициатором стал президент Украины Владимир Зеленский.

Текст проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины (№11469) появился на сайте ВР.

Этим законопроектом допускается множественность гражданства (подданства) в Украине в некоторых случаях. В частности, это:

одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или государств;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие заключения брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, иного гражданства по причине применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

В перечне таких случаев указано также приобретение гражданства Украины иностранцами, являющимися гражданами государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке. При этом такие лица при получении гражданства Украины подают декларации о признании себя гражданином Украины.

Какая цель множественного гражданства

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является упрощение порядка приобретения гражданства Украины и усовершенствование регулирования правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или являются одним из супругов такого лица, или являются ребенком такого лица.

Для кого запрещено множественное гражданство

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Множественность гражданства не допускается в случаях оформления приобретения гражданства Украины или принятия в гражданство Украины, или восстановления в гражданстве Украины в отношении лица, которое находится в гражданстве государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовало против Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 года № 68/262.

Напомним, 22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о множественном гражданстве.

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