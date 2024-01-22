Множественное гражданство в Украине: для чего оно нужно и когда может появиться

В Украине до конца этого года может появиться множественное гражданство. Это нужно самому нашему государству.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

"Сама инициатива, сама идея очень правильная. У нас в общей сложности более 60 миллионов этнических украинцев. Многие из них живут за границей разными поколениями, хотя владеют и украинским языком. Сейчас также хотят приобщиться к восстановлению Украины, помогают в гуманитарном плане. На всех встречах с зарубежными украинцами этот вопрос поднимался. Я была во многих странах, особенно за время полномасштабного вторжения. Этот вопрос задают диаспоряне конкретно по критериям — все ли будет доступно или нет", — подчеркнула Евгения Кравчук.

По ее словам, очевидно, будут какие-то ограничения. Однако говорить о них можно будет, когда ВР получит текст законопроекта.

“Мы будем говорить, когда Верховная Рада получит текст или профильный комитет уже будет понимать, что делать со старыми законопроектами, потому что, насколько я знаю, они до сих пор не отозваны. Поэтому по самому пути, как Верховная Рада будет прорабатывать, я пока не могу сказать, но очевидно, президент поставил таймлайн, это будет в этом году, поэтому не будет какой-то затяжки”, — подчеркнула Кравчук.

Напомним, что Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

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