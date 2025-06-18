Множественное гражданство в Украине: какие преимущества и "подводные камни"

В Украине приняли закон о множественном гражданстве / © ТСН.ua

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В Украине был принят исторический закон о легализации множественного гражданства.

Закон направлен на изменение подхода к миллионам украинцев за рубежом. Теперь они смогут официально сохранять связь с Родиной, не теряя паспортов других государств.

Какие преимущества и подводные камни содержит новый закон о множественном гражданстве в Украине, и кто может его получить — узнайте в материале ТСН.ua.

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Что такое множественное гражданство

Множественное гражданство (другое название — мультипатризм) — это правовой статус, при котором человек может быть признан гражданином одновременно нескольких государств.

Двойное гражданство работает следующим образом: две страны заключают соглашение, где признают, что человек может быть гражданином обоих государств одновременно. В этом соглашении прописывают все правила, какие права имеет такой человек и какие обязанности должен выполнять.

В некоторых странах есть разница между:

гражданством (это право голосовать, работать на госслужбе и т.д.)

национальностью (это больше о связи со страной, например, для получения помощи за границей).

Идея, которую реализовали после нескольких лет ожидания

О множественном гражданстве президент Украины Владимир Зеленский начал говорить еще в 2019 году.

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Глава государства публично заявил о необходимости разрешить множественное гражданство для украинцев за границей, особенно для диаспоры в США и других странах. Зеленский подчеркивал, что украинцы это уже глобальная нация, и государство должно не ограничивать их права, а направлять их в интересах Украины.

Однако тогда его законопроект не приняли. Главное научно-экспертное управление парламента выразило неодобрение по поводу документа.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину об этой идее стали снова говорить в Верховной Раде.

В январе 2024 года президент Украины внес второй законопроект №10425 о множественном гражданстве, который также не был поддержан в Верховной Раде.

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Третий законопроект №11469 Зеленский подал в августе 2024 года. Тогда Верховная Рада поддержала этот законопроект 17 декабря в первом чтении. В свою очередь Зеленский заявлял, что принятие этого закона станет главным шагом на пути к возвращению украинцев на родину.

Закон №11469: что он предусматривает

В среду, 18 июня 2025 года, ВР приняла закон, который вводит институт множественного гражданства. За его основу проголосовали 243 депутата.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации, ориентировочно в декабре 2025 года.

Новый предлагает легализовать множественное гражданство с определенными ограничениями. Согласно документу, проживающие за рубежом украинские граждане смогут хранить свои паспорта, а иностранцы, поддерживающие территориальную целостность Украины (за исключением граждан стран-агрессоров), получат право на украинское гражданство.

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Особые условия предусмотрены также для граждан стран Европейского Союза и Большой семерки — они смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре без необходимости отказываться от имеющегося.

В будущем список таких стран может быть расширен. Закон четко исключает возможность предоставления множественного гражданства гражданам государств, представляющих угрозу Украине.

Кому разрешено иметь множественное гражданство

Множественное гражданство в Украине предусмотрено в следующих случаях:

ребенок при рождении автоматически получает гражданство Украины и другого государства;

украинский ребенок приобретает гражданство усыновивших его иностранцев;

гражданин Украины автоматически получил другое гражданство после женитьбы на иностранце;

украинец приобретает гражданство государства, граждане которого имеют право на упрощенное приобретение украинского гражданства;

совершеннолетний украинец автоматически приобрел другое гражданство в соответствии с законодательством иностранной страны, но не имеет официального документа, подтверждающего это гражданство;

иностранец получает украинское гражданство по упрощенной процедуре, предусмотренной для граждан отдельных стран.

По закону, множественное гражданство разрешается только со странами-членами ЕС или с государствами, которые применили санкции против России. Окончательный список таких стран утверждает Кабинет Министров Украины.

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В него могут войти:

страны ЕС,

Великобритания,

Канада,

Норвегия,

Швейцария,

США,

Япония и т.д.

Ограничения и особенности

Множественное гражданство не допускается для людей, имеющих гражданство страны-агрессора или государства, не признающего территориальную целостность Украины.

Лица, имеющие множественное гражданство без права, занимать государственные должности (к примеру быть судьями или министрами), если не откажутся от иностранного гражданства.

По закону лицо с несколькими гражданствами в Украине признается исключительно гражданином Украины. Она должна выполнять все обязанности перед Украиной, и не может рассчитывать на защиту других государств на украинской территории.

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Также закон требует обязательно сообщать о наличии иного гражданства. Это позволит государству вести учет граждан с двойным статусом.

Важно отметить, что в Украине человек с двойным гражданством имеет те же права и обязанности, что и другие граждане, но без возможности использовать паспорт другой страны для получения дипломатической поддержки в Украине.

Преимущества и недостатки множественного гражданства

Среди преимуществ иметь несколько гражданств в Украине:

возможность свободного передвижения между странами;

доступ к разным социальным услугам;

сохранение связи с родиной;

возможность работать, инвестировать, покупать недвижимость и вести бизнес в разных странах без дополнительных ограничений.

Недостатки множественного гражданства:

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сложности в юридических делах;

конфликт законодательств, заключающийся в противоречии между требованиями разных стран;

возможность злоупотреблений — существует риск использования множественного гражданства для уклонения от ответственности или военной службы, если законы стран противоречат друг другу;

новые гражданские обязанности, такие как необходимость уплачивать взносы в социальные фонды в нескольких странах, проходить военную службу, соблюдать законы разных государств;

двойные налоги.

Распространенные мифы о множественном гражданстве

Глава комитета Елена Шуляк пояснила, что он поможет миллионам украинцев за границей сохранить связь с Украиной, привлекать инвестиции и соответствовать европейским стандартам.

Она опровергла распространенные мифы, что закон позволит российские паспорта — на самом деле гражданство РФ остается основанием для потери украинского. Конституция не запрещает иметь два паспорта, но избирательное право есть только у граждан Украины.

Новый закон не означает раздачу паспортов всем — будут четкими требованиями: знание языка, истории и Конституции.

«Закон вводит равные условия для гражданства — в том числе через квалификационные требования: знание языка, истории, Конституции и уважения к ней, подтверждение связи с Украиной. Раздачи паспортов кому угодно не будет, наоборот, будут четкие и понятные критерии и упрощение процедур для украинцев в мире», — пояснила Шуляк.

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Также она подчеркнула, что закон не отменяет воинские обязанности и не изменяет правила покупки земли.

Что говорят в Украине о множественном гражданстве

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что принятый закон открывает «новые возможности и содержит предохранители безопасности».

Министр МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что вопрос множественного гражданства был актуален годами, а после полномасштабного вторжения стал еще насущнее.

«Сегодняшнее голосование — сигнал всему мировому украинству, всем «старым» и «новым» общинам, всем украинцам на всех континентах: вы свои! Государство вас считает своими, родными. Она вас не отталкивает», — написал он в Facebook.

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Глава МИД подчеркнул, что решение стратегическим и принятым для национальных интересов Украины.

В противоположность этому, украинский политик и общественный деятель Андрей Осадчук считает, что множественное гражданство может стать «ключевым моральным оправданием украинцев, которые не будут возвращаться» из-за границы.

В частности, по мнению политолога Евгения Магды, закон о двойном гражданстве может иметь политический подтекст, пишет Telegraf. Он считает, что основной целью может быть привлечение голосов избирателей из-за границы посредством электронного голосования.

«Во-первых, то, что эта идея преподносится уже не первый раз, свидетельствует о том, что в Офисе президента одна нога не знает, что делает вторая. Во-вторых, это откровенная попытка перебить патриотическим хайпом вопрос о возвращении граждан, выехавших за границу во время полномасштабной войны. Это попытка найти путь наименьшего сопротивления в вопросах, которые никак не решаются», — сказал эксперт.

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