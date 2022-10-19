"Мобика" из РФ, жаловавшигося на страйкбольные бронежилеты, посадили "на губу" и заставили переписать заявление (видео)

Мобилизированный РФ, который жаловался на качество выданных бронежилетов, разыскали и заставили отрицать свои слова.

В России разыскали мобилизованного мужчину, который записал видео, рассказывая о некачественных бронежилете. Его заставили записать новое видео, где он "забрал назад свои слова" и подчеркнул, что бронежилеты у вояк качественные и выдерживают пули.

Кадры с извинениями появились в Сети.

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"Уважаемое общество, извиняюсь за свое предыдущее видео. Немного не разобрался в ситуации, я сказал, что руководство Тверской области выдало нам некачественные бронежилеты. Затем разглядел маркировку, сначала думал, что китайский, оказалось, отечественного производства. Выдержал два выстрела с честью", – сказал мужчина.

Напомним, несколько дней назад мужчина выложил в Сеть запись, где пожаловался, что мобилизованным выдали страйкбольные бронежилеты.

"Вот выдали нам сегодня супербронежилеты, страйкбольные. Защищают от пневматики. И собираются отправлять на Украину в этом говне. Каски китайского образца, тоже непонятного происхождения и производства, из чего сделано – ничего непонятно. Сплошная показуха вокруг. Ничего реального не демонстрируют нигде", – рассказал россиянин.

Мобилизация в России:

21 сентября Путин объявил в России "частичную" мобилизацию. В ВС РФ планируют призвать от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

Россияне начали сбегать от мобилизации за границу. Есть случаи суицидов среди мобилизованных. В Белгородской области произошел религиозный конфликт, из-за которого на полигоне погибли по меньшей мере 12 россиян. Там уроженцы Таджикистана из — за оскорбления Аллаха расстреляли командира и других военных.

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