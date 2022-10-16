Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мобики" разбегаются и сдаются в плен, а поставки в критическом состоянии: в ОК "Юг" рассказали о ситуации на юге

Дата публикации
Просмотры
3448
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мобики" разбегаются и сдаются в плен, а поставки в критическом состоянии: в ОК "Юг" рассказали о ситуации на юге

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На южном направлении российские оккупанты пытаются собрать все силы в кулак.

На южном направлении ВС РФ пытаются сгруппироваться, но из-за проблем со снабжением им это не совсем удается.

О ситуации на юге в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, обстановка на указанном оперативном направлении напряженная, потому что россияне пытаются собрать все имеющиеся силы в "кулак" для нанесения поражений.

"Мобилизированное пополнение разбегается (с момента военкомата выискивает способы сдаться в плен). Очень критическое состояние у них со снаряжением, с снабжением, с логистикой. Подтягивание резервов. почти 75% в целом происходило именно через Крымский мост. А сейчас даже море на нашей стороне. Они даже паромы остановили из-за ветра", — рассказала она.

Наталья Гуменюк добавила, что сейчас командования ВС РФ не пытается перебрасывать подтянутые из Крыма резервы на правый берег Днепра, где продолжаются бои, а наоборот ищет способ, как перебросить оставшееся с правого берега на левый.

Напомним, что кафиры на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины. Они их зажимают с трех простреливаемых сторон. ВСУ уже уволили уже 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

 
Украина уже восстанавливает освобожденные от кафиров населенные пункты области. Местные жители получают гуманитарную помощь, денежные выплаты. Службы восстанавливают Люди получают гуманитарную помощь, денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3448
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация