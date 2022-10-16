"Мобики" разбегаются и сдаются в плен, а поставки в критическом состоянии: в ОК "Юг" рассказали о ситуации на юге

На южном направлении российские оккупанты пытаются собрать все силы в кулак.

На южном направлении ВС РФ пытаются сгруппироваться, но из-за проблем со снабжением им это не совсем удается.

О ситуации на юге в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, обстановка на указанном оперативном направлении напряженная, потому что россияне пытаются собрать все имеющиеся силы в "кулак" для нанесения поражений.

"Мобилизированное пополнение разбегается (с момента военкомата выискивает способы сдаться в плен). Очень критическое состояние у них со снаряжением, с снабжением, с логистикой. Подтягивание резервов. почти 75% в целом происходило именно через Крымский мост. А сейчас даже море на нашей стороне. Они даже паромы остановили из-за ветра", — рассказала она.

Наталья Гуменюк добавила, что сейчас командования ВС РФ не пытается перебрасывать подтянутые из Крыма резервы на правый берег Днепра, где продолжаются бои, а наоборот ищет способ, как перебросить оставшееся с правого берега на левый.