"Мобики" в Херсонской области пристрелили командира, который заставлял их воевать "голыми" руками, и сдались в плен

В Херсонской области "свежемобилизованные" решили не воевать и не терпеть неадекватное отношение своего командования. Они тайно провели переговоры между собой и приняли правильное решение – сдаться в плен ВСУ. Но перед этим им пришлось застрелить колмандира, который помешал им.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

Мобилизированные российские военнослужащие попали на передовую в Украину без предварительных учений. Перед тем, как связаться с украинской стороной и обсудить сдачу в плен, они тщетно пытались уговорить свое руководство перевести их на вторую линию обороны и провести для них обучение и предоставить им хотя бы какую-то экипировку, теплую одежду и оружие. Впрочем, их просьбы были проигнорированы.

Находились "мобилизованные" в зоне боевых действий недолго. Оказавшись на передовой, они воочию увидели всю немощь русской армии. Им не выдали ни теплые вещи, ни оружия. Воины должны были делить один авомат на двоих. Также почти у всех из сдавшейся в плен ВСУ группы не было патронов.

Кроме этого их офицеры дали им понять, что обратной дороги им нет, а в случае побега их будут расстреливать загоны отряды.

Обдумав эту ситуацию и посоветовавшись между собой, мужчины решили сдаться в плен и спасти свою жизнь. Группа мобилизованных, по предварительной договоренности, вышла в указанный украинскими бойцами квадрат.

Поскольку техники у них не было, они сдали только стрелковое оружие.

Медики ВСУ оказали им медицинскую помощь, потому что все они были больны, также их накормили и снабдили теплыми вещами.

Следует добавить, что мобилизованным пришлось убить командира, потому что он боялся наказания со стороны командования и устроил шум.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военнослужащих.

Напомним, что в Херсонской области бойцы Нацгвардии взяли в плен российского воина, у которого в ране завелись черви. Оккупант два дня скрывался от ВСУ в подвале.

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