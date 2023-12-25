Мобилизация женщин: что говорят в профильном комитете Верховной Рады

Нардеп Роман Костенко заверил, что в Украине нет необходимости привлекать женщин на фронт.

Несмотря на громкую информационную волну в Сети, никто не собирается мобилизовывать в армию украинских женщин.

Об этом заявил нардеп, полковник СБУ, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью "Укринформу".

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"Наше общество, когда слышит "армия", "учет", "женщины", сразу представляет женщин, которые идут в атаку с автоматами", — отметил нардеп.

По его словам, Минобороны предлагало только закрепить обязательную постановку женщин на военный учет. Это не значит, что женщины должны быть мобилизованы и уходить на фронт.

"Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что на учет должны становиться только женщины с медицинским образованием, все остальные – по собственному желанию. Все, вопрос закрыт. Если женщина хочет, она идет в военкомат и мобилизуется. Ей никто не запрещает служить. У нас сейчас многие женщины служат, исполняют обязанность перед государством, но по собственному желанию. Заставлять их никто не собирается", – заверил Костенко.

Он напомнил, что президент Зеленский на пресс-конференции сказал, что не подпишет закон мобилизацию женщин.

"90% нашего комитета также против возвращения к этому вопросу. Мы это уже проходили два года назад. Помните, какая была реакция? Зачем снова это делать? Я думаю, что этот вопрос снимется при наработке комплексного плана проведения мобилизации в Украине, и больше мы к нему возвращаться не будем", – подытожил депутат.

Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла сделала заявление о мобилизации женщин. По ее словам, украинки, уехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не быть в Европе.

Это заявление вызвало бурную реакцию в Сети.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский о мобилизации по-новому: Женщин не подпишу! 25-летних мужчин – да!

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