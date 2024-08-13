Мобилизационный возраст в Украине: нардеп объяснил, каким он должен быть

По мнению нардепа Романа Костенко, нужно, чтобы люди шли здоровыми и могли выполнять боевые задания.
В Украине сейчас проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная.
Об этом заявил нардеп, полковник СБУ Роман Костенко винтервью УП.
По мнению нардепа, в Украине должен быть призывный возраст от 20 до 50 лет, чтобы люди могли выполнять боевые задачи. А мужчины старше 50 лет могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения.
"Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше, могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20-50 лет", — добавил Костенко.
Напомним, что в мае президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.
Ранее эксомбудсменка Людмила Денисова назвала три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать.
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