Мобилизационный закон: нардепка объяснила, почему изъяли пункты о демобилизации

Из закона о мобилизации изъяли пункты, касающиеся демобилизации военнослужащих после 36 месяцев. Если бы норма была принята, на фронте были бы гарантированы прорывы.

Об этом 24 канала рассказала народный депутат Евгения Кравчук.

"Причина неприятная, но реалистичная. Никто во время войны армию распустить не может", – констатировала она.

Все зависит от общей ситуации в поле боя

По словам Кравчука, в случае принятия большие волны демобилизации могли начаться в марте – апреле следующего 2025 года. И речь идет об очень большом количестве личного состава. В настоящее время Верховная Рада работает над законопроектом о ротациях, чтобы бойцы имели возможность отдыхать и делали это планово.

"Задачи по увеличению рекрутинга или мобилизации нужно, чтобы долго на фронте бойцы могли вернуться в тыл, в какой-то другой регион для отдыха или каких-то учений. Но главное, чтобы они могли отдыхать, а не постоянно быть на фронте. Это уже началось, но мы также решили, что этот процесс ротации должен быть нормирован в отдельном законопроекте", – отметила Евгения Кравчук.

Она отмечает, что депутаты со временем вернутся к вопросу демобилизации, но это зависит от общей ситуации на поле боя. Как известно, в России сейчас очередной призыв, поэтому враг будет значительно наращивать свои человеческие ресурсы и постараться штурмовать.

"Наше военное командование должно понимать, что будет достаточно бойцов, чтобы сдержать эти штурмы", — подчеркнула Евгения Кравчук.

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине.

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