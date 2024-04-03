Когда Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации: Стефанчук ответил

Новый мобилизационный законопроект может быть вынесен на голосование в Верховной Раде на ближайшем заседании.

Законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в соответствующем комитете парламента, уже готовится сравнительная таблица ко второму чтению.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Насколько я проинформирован, этот законопроект уже прошел обсуждение в комитете Верховной Рады. Сейчас готовится сравнительная таблица ко второму чтению. И я очень надеюсь, что на ближайшее заседание Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал", — сообщил он.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Их было более четырех тысяч. Однако к голосованию во втором чтении документ пока не готов. Когда будет окончательно принят закон о мобилизации и в каком виде, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

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