Мобилизационный законопроект: в Раде рассказали, что "не услышали" в Минобороны

По словам нардепа, в Минобороны учли замечания по поводу нецелесообразности мобилизации людей с 3-й группой инвалидности, но есть проблемы с электронным кабинетом призывника.

В новом законопроекте мобилизацию Кабмин лишь частично принял во внимание предложения профильного комитета ВР, поэтому его нужно будет доработать.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

"По мнению нашего комитета, мы высказали свои предложения, что нужно изменить в этом законопроекте. Что-то услышали, что-то не расслышали, видимо, в Министерстве обороны. Но я думаю, что с этим уже можно работать и дорабатывать до второго чтения", — сказал нардеп. .

Он отметил, что в Минобороны услышали парламент о нецелесообразности мобилизации людей с 3-й группой инвалидности, но указал на проблему с созданием электронного военнообязанного кабинета.

"Здесь также вопрос чисто технологичный: если у человека нет возможности использовать электронные устройства, каким образом он будет получать (электронную повестку. – Ред.). Остается вопрос об ответственности людей, не получивших или получивших и не пришедших за повесткой.

Потому что мы все же настаивали, чтобы это не нарушало права человека относительно того, чтобы они имели право распоряжаться своей собственностью. И там, где о собственности, о недвижимости – как раз убрали, но оставили, например, все равно блокировку доступа к своим счетам. То есть также есть вопросы", – отметил Чернев.

Нардеп добавил, что на заседание Комитета будут приглашены представители Министерства обороны, чтобы они объяснили свою позицию, почему именно такие нормы остались.

Ранее ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации, который Кабмин внес в ВР.

В частности, предполагается, что если уклонист не появляется в ТЦК, в суд накладывает арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.

Также в новом законопроекте о мобилизации граждан планируется обязать регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного. Повестки могут приходить и в электронный кабинет призывника.

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