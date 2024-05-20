"Мобилизация" 16-летних школьников: МОН предупреждает о новом фейке пропагандистов РФ

Пропагандисты придумали, что МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения.

Российские пропагандисты придумали новый фейк о якобы подготовке к "мобилизации" школьников 2008 года рождения.

Ложь пропагандистов развенчивает МОН.

В министерстве отметили, что по Сети распространяется фейковое письмо, которое якобы было подписано заместителем министра образования и науки Украины, где указано, что МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения.

Речь идет о якобы исполнении распоряжения Кабинета министров "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

Новый фейк о якобы подготовке к "мобилизации" учащихся 2008 года рождения.

"Это фейк. Министерство не посылало письмо с таким содержанием. Враг регулярно проводит информационные операции в Сети, поэтому советуем тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене. Будьте бдительны", – призвали в Министерстве образования и науки.

Раньше мы писали, кто пытается расколоть украинское общество и какими методами.

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