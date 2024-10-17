Мобилизация 18-25-летних – не ко времени: эксперт объяснил, почему это не остановит войну

Эксперт отметил, что сначала следует решить ключевые проблемы – КАБы, военная инфраструктура в России, господство в воздухе – а затем говорить об увеличении количества мобилизованных.

Уменьшение в Украине мобилизационного возраста до 18 лет не изменит ситуацию на фронте. Войну остановит только преобладание в технологиях, когда Силы обороны будут уничтожать военную инфраструктуру на территории России.

Такое мнение директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь выразил в эфире Radio NV.

Самусь отметил, что современная война – это война технологий. По его мнению, те американцы, которые давят на президента Украины Владимира Зеленского по поводу снижения мобилизационного возраста, не смогут объяснить, "что если мы увеличим, например, количество войск в окопах на миллион, то это сразу вернет нам границы или остановит войну".

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"Войну остановит только наше преобладание в технологиях, когда мы будем уничтожать военную инфраструктуру на российской территории. Из-за того, что нас будет больше в окопах, военная инфраструктура России, склады с боеприпасами, аэродромы, "Искандеры" не будут уничтожены. То есть ребята 18- 25 лет не изменят баланс на фронте", – убежден эксперт.

Он подчеркнул, что вражеские КАБы убивать будут не меньше. Украине нужны ракеты AMRAAM, чтобы россияне убивали меньшее количество защитников.

"На самом деле просто увеличение численности Вооруженных сил не даст преимущества на фронте. У нас есть ключевые проблемы – это КАБы, это военная инфраструктура на территории России, это господство в воздухе. Давайте решим сначала эти проблемы, а потом будем говорить об увеличении количества мобилизованных", – выразился Самусь.

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Кроме того, отметил он, следует навести порядок с мобилизацией. А база мобилизации в Украине на самом деле достаточная.

"Я считаю, что [мобилизация] 18-25 еще не ко времени. Потому что ко времени – побороть коррупцию, расширять мобилизационную базу за счет и мобилизации, за счет того, что вытаскивать из тени очень хитрых граждан, которые не хотят участвовать в этом вопросе. Вот, мне кажется, более правильное направление", – резюмировал эксперт.

Напомним, в Офисе президента накануне сообщили, что политики из Республиканской и Демократической партий США давят на Зеленского по вопросу, почему в государстве не проводится мобилизация тех, кому с 18 до 25 лет.

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