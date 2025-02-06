Мобилизация 18-летних: демограф указала на важный момент

Решения по мобилизационному возрасту должны принимать военные, а не гражданские.

Снижение мобилизационного возраста нецелесообразно, поскольку психологическая зрелость юношей завершается только в 25 лет.

Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в интервью Центру противодействия дезинформации.

Она отметила, что негативно относится к предложениям по снижению мобилизационного возраста, хотя понимает, что решения по мобилизации должны приниматься военными, а не гражданскими.

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"Не наше дело определять, сколько людей должно быть на фронте. Но данные западных психологов свидетельствуют о том, что физиологическое созревание не совпадает с психологическим", – отметила демограф.

По ее словам, согласно исследованиям, психологическая зрелость молодых людей наступает в 25 лет.

"До 25 – это больше ребенок, чем взрослый человек", – подчеркнула Либанова.

Напомним, реформа по привлечению в армию мужчин в возрасте 18-25 лет находится на завершающей стадии разработки.

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