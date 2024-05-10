Мобилизация 2024: какой порядок обжалования ВВК и кто имеет право на отсрочку

Военнообязанные мужчины могут быть принудительно мобилизованы в ряды Вооруженных Сил, если у них нет отсрочки и пригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Отсрочка от мобилизации возможна при наличии оснований, регламентирующих закон.

Достоверность этих оснований следует подтвердить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Кого не могут принудительно мобилизовать

Мужчины с отсрочкой военной службы не подлежат мобилизации, однако они могут присоединиться к войску добровольно. Отсрочка не освобождает от службы в армии как таковой, а только позволяет избежать принудительной мобилизации.

Отсрочка от призыва предоставляется военнообязанным мужчинам и женщинам при наличии следующих оснований:

по состоянию здоровья

по семейным обстоятельствам

для получения образования и для занятия наукой и преподаванием

при наличии бронирования

через профессиональную деятельность

Несмотря на наличие отсрочки по любому из этих оснований, лицо остается на военном учете.

Новый закон расширяет список лиц, которые могут получить отсрочку и уточняет условия получения отсрочки от призыва некоторыми категориями граждан.

Как обжаловать постановление ВВК

Обжаловать постановление ВВК можно в комиссии высшей инстанции или в суде. Юристы рекомендуют сначала обжаловать ВВК без привлечения суда, если комиссия высшей инстанции не удовлетворяет требованиям, тогда обращаться в суд.

Обжалование постановления ВВК в высшей инстанции

После получения решения ВВК и не согласованием с его заключением нужно:

написать жалобу в органы ВВК (областной или центральный) и указать причину обращения

добавить копию справки ВВК, в которой все описано

предоставить документы, подтверждающие несогласие с постановлением (обследование, заключение врачей, выписки из карт)

Основания для подачи обжалования решения ВВК (об этом обязательно указывается в заявлении/жалобе):

врач не той специализации установил указанное заболевание в заключении

был выбран другой уровень нарушения функций организма в результате болезни

ВВК не заметила состояние личности и не указала конкретно возможность или не может служить

комиссия нарушила правила медицинского осмотра

Напомним, закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Он, в частности, предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней должны обновить данные в военкомате.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такой мобилизации мы еще не видели! Это вручение повестки шокировало украинцев!

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