Мобилизация 2024: какой порядок обжалования ВВК и кто имеет право на отсрочку

Нормы нового закона вступают в силу 18 мая 2024 года.
Военнообязанные мужчины могут быть принудительно мобилизованы в ряды Вооруженных Сил, если у них нет отсрочки и пригодны к военной службе по состоянию здоровья.
Отсрочка от мобилизации возможна при наличии оснований, регламентирующих закон.
Достоверность этих оснований следует подтвердить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Кого не могут принудительно мобилизовать
Мужчины с отсрочкой военной службы не подлежат мобилизации, однако они могут присоединиться к войску добровольно. Отсрочка не освобождает от службы в армии как таковой, а только позволяет избежать принудительной мобилизации.
Отсрочка от призыва предоставляется военнообязанным мужчинам и женщинам при наличии следующих оснований:
- по состоянию здоровья
- по семейным обстоятельствам
- для получения образования и для занятия наукой и преподаванием
- при наличии бронирования
- через профессиональную деятельность
Несмотря на наличие отсрочки по любому из этих оснований, лицо остается на военном учете.
Новый закон расширяет список лиц, которые могут получить отсрочку и уточняет условия получения отсрочки от призыва некоторыми категориями граждан.
Как обжаловать постановление ВВК
Обжаловать постановление ВВК можно в комиссии высшей инстанции или в суде. Юристы рекомендуют сначала обжаловать ВВК без привлечения суда, если комиссия высшей инстанции не удовлетворяет требованиям, тогда обращаться в суд.
Обжалование постановления ВВК в высшей инстанции
После получения решения ВВК и не согласованием с его заключением нужно:
- написать жалобу в органы ВВК (областной или центральный) и указать причину обращения
- добавить копию справки ВВК, в которой все описано
- предоставить документы, подтверждающие несогласие с постановлением (обследование, заключение врачей, выписки из карт)
Основания для подачи обжалования решения ВВК (об этом обязательно указывается в заявлении/жалобе):
- врач не той специализации установил указанное заболевание в заключении
- был выбран другой уровень нарушения функций организма в результате болезни
- ВВК не заметила состояние личности и не указала конкретно возможность или не может служить
- комиссия нарушила правила медицинского осмотра
Напомним, закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Он, в частности, предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней должны обновить данные в военкомате.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такой мобилизации мы еще не видели! Это вручение повестки шокировало украинцев!
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