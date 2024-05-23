Мобилизация 2024: кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки

В условиях военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в военкомат.

Военнообязанные, призывники и резервисты во время военного положения должны сами приходить в ТЦК. В частности, чтобы обновить свои данные по месту жительства. И вообще им нужно сверять персональные данные с учетными данными ТЦК не реже одного раза в пять лет.

Об этом сообщил заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева — подполковник Павел Литвин, пишет "Громадське".

В каком случае обязательно нужно идти именно в ТЦК

Если речь идет только об изменении места жительства, номера телефона, электронной почты или, скажем, фамилии, можно просто актуализировать информацию о себе через приложение в телефоне. В таком случае, беспокоить ТЦК действительно не стоит.

В центр комплектования необходимо идти, когда нужно личное присутствие: чтобы написать заявление, получить направление на прохождение ВВК, когда дело касается бронирования или изменения военнообязанного статуса.

ЦНАПы занимаются военнообязанными только с 18 мая. Литвин пояснил, что это выглядит так: представитель ТЦК дежурит в ЦНАПе и предоставляет консультации о военном учете и другим вопросам, находящимся в компетенции центра комплектования.

"Если запрос выходит за пределы полномочий центра админуслуг, человека направят в ТЦК", — добавил он.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он в частности предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами :

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android)

в ЦНАПе

в ТЦК и СП

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