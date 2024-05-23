Мобилизация-2024: кто имеет право на бронирование и сколько длится отсрочка

Кабинет Министров Украины принял порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации, а также критерии для предприятий, по которым они будут считаться критически важными для экономики.

Кого могут забронировать и как, говорится в материале "Фактов ICTV".

Что такое бронь от мобилизации

Бронирование – это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставляемая работникам с целью обеспечения их функционирования в особый период.

Кто имеет право на бронирование

Как рассказал в комментарии "Фактам ICTV" член Ассоциации юристов Украины, практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко, перечень категорий лиц, которые могут быть забронированы, определен Кабинетом министров.

В список лиц, подлежащих бронированию, входят:

все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но более 50% количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ДБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказ);

работники учреждений, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Антон Ревенко отметил, что в перечень критически важных могут быть отнесены предприятия, отвечающие двум или более критериям:

общая сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн. евро в течение года;

сумма поступлений в иностранной валюте за год превышает эквивалент 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства ( постановление Кабмина от 4 марта 2015 г. № 83);

предприятие имеет немаловажное значение для отрасли национальной экономики;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Как проводится бронирование

По словам Ревенко, процедура бронирования одинакова для всех предприятий. Работники кадровой службы предприятия составляют соответствующее письмо со списком подлежащих бронированию военнообязанных.

“Письмо отправляют профильному государственному органу, которому они подчиняются. Если это коммунальное предприятие, то в соответствующую профильную структуру”, — говорит юрист.

Далее документы согласны с Генеральным штабом и направляются в Министерство экономики. Именно оно принимает соответствующий приказ о бронировании.

Впоследствии на предприятии уже делают выписку из приказа и направляют в ТЦК для взятия забронированных лиц на специальный военный учет.

“Согласно изменениям, которые сейчас будут, одного факта только бронирования на сегодняшний день уже недостаточно. Нужно, чтобы все забронированные работники тоже были на специальном учете», – добавил Ревенко.

Бронированием занимаются работники компаний, ответственные за кадровую работу. Бронирующим сотрудникам никуда ходить не нужно. Юрист также добавляет, что под бронирование не подпадают лица, исключенные из военного учета и имеющие отсрочку.

Сколько длится отсрочка по бронированию

Для всех предприятий действует общее правило – забронировать могут не более 50% военнообязанных сотрудников, а сама бронь предоставляется на 6 месяцев, после чего ее нужно пересматривать.

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