Мобилизация 2024: на сколько могут задерживать граждан, у которых нет документов военнообязанных

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

Если полицейские проверили документы и выяснили, что человек не актуализировал свои военно-учетные данные, они могут доставить его в ТЦК.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, пишет "Интерфакс-Украина".

"Давайте смоделируем несколько ситуаций, чтобы было понятно, как это будет выглядеть на практике. Первое: к мужчине подошли полицейские на выходе из магазина и попросили показать военные документы, которых у того нет с собой, потому что он просто вышел в магазин и, допустим, даже без телефона. Прежде всего, во время проверки документов у лица полицейскому необходимо установить, что именно отсутствует. предоставление правовой оценки действиям лица материалы посылает в ТЦК и СП", — пояснил он.

Выговский также привел другой пример.

Если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК и СП поступало обращение по этому лицу, тогда у полицейского возникает право на осуществление административного задержания и доправку его в соответствующий ТЦК и СП.

"А если во время проверки у лица отсутствуют военно-учетные документы и удостоверяющие личность, полицейский может осуществлять административное задержание для установления личности. Оно может длиться более трех часов", — добавил он.

Напомним, по закону повестки можно выдавать почти где угодно — на улице, на блокпосте, в офисе или дома. Но есть важный нюанс — к моменту вручения в повестке уже должны быть ФИО военнообязанного, адрес регистрации, подпись руководителя ТЦК, дата и печать. Заполнять повестку прямо на месте, переписывая все данные из документов, – незаконно. Эта норма действовала до принятия нового закона о мобилизации и действует сейчас, но работники ТЦК постоянно нарушали ее.

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