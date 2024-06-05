Мобилизация 2024: с какими болезнями позвоночника не возьмут на службу

С принятием нового закона о мобилизации в Украине произошли существенные изменения, касающиеся определения пригодности к военной службе.

По информации Министерства обороны Украины, некоторые болезни позвоночника и опорно-двигательного аппарата являются основанием для признания призывника непригодным к военной службе.

С какими болезнями позвоночника и спины не мобилизуют в 2024 году – читайте в материале ТСН.ua.

Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14.08.2008 года (статьи 60-65).

С какими болезнями позвоночника не мобилизуют

инфекционные артропатии (М00-М15) – болезнь Рейтера, пиогенные артриты, реактивные артропатии;

анкилозирующий спондилоартрит (М45);

воспалительные полиартропатии (М05-М15) — синдром Фелти, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, подагра, кристаллические артропатии, серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, ревматоидный васкулит, псориатические и энтеропатические артропатии;

системные болезни соединительной ткани (М30-М36) — системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, системная красная волчанка, дирматополимиоз;

болезни мягких тканей (М60-М79) — поражение плеча, бурсопатии, энтезопатии, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий;

артрозы и другие поражения суставов (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, полиартроз и другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;

фибробластические нарушения (М72);

дефекты и деформации пальцев стопы и кисти (S60-69, S90-99);

приобретенные деформации конечностей (Т11, Т13, Т92, Т93), а также приобретенное плоскостопие (М20-М21);

стеопатии и хондропатии (М80-М94) — болезнь Педжета, остеомаляция у взрослых, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, замедление слома, другие остеохондропатии и поражение хряща;

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54) – сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.

С какими болезнями спины не мобилизуют

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Кроме того, непригодными к военной службе признают людей с ампутированными или деформированными конечностями и тяжелой формой плоскостопия.

Если у призывника диагностирована хотя бы одна болезнь из перечисленного заболевания, его могут признать непригодным к военной службе и исключить из военного учета.

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