Мобилизация 500 тысяч человек: Данилов высказался о сроках

Мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, анонсированная президентом Владимиром Зеленским, состоится не в ближайшее время. Ее окончательный объем еще не определен.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

Он отметил, что те военные, которые сейчас находятся на линии фронта, нуждаются в отдыхе.

"Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не означает, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Какое будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодняшний день есть в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч нужно будет призывать", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что каждого военного обязательно необходимо обеспечить соответствующими средствами защиты, одеждой, питанием, денежным довольствием.

Напомним, в Украине о мобилизации ведутся дискуссии. И не только в обществе, но и на Ставке верховного главнокомандующего. Обсуждается необходимое количество людей на фронте, однако окончательное решение будет принято в Верховной Раде.

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