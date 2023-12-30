Мобилизация 500 тысяч человек: эксперт рассказал, как закон должен способствовать призыву

В Украине должны быть поощрительные меры, а не только наказание.

Закон должен способствовать мобилизации мужчин в Украине. В частности, если речь идет о призыве 500 тысяч военнообязанных. В документе есть немало ограничительных пунктов, вместо этого должны быть поощрительные.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "Главреду".

"Мы видим в нем много ограничительных элементов, но также должны быть и поощрительные. Мы должны вывести мобилизацию за скобки репрессий, потому что это, в конце концов, почетная обязанность защиты страны", — подчеркивает эксперт.

По его словам, государство кроме санкций за невыполнение мобилизации должно предложить соответствующие поощрительные меры. В частности, социальный пакет, высокая заработная плата, возможность выбора бригад и места службы, высококвалифицированная подготовка, обеспечение всем необходимым для выживания военных и т.д.

"Именно это сегодня и является самым большим страхом людей, подлежащих мобилизации. Они боятся, что их не подготовят и бросят в трудные боевые условия", — пояснил он.

Мусиенко отмечает, что эти вопросы нужно снять, и новый закон должен этому способствовать.

"Мобилизация 400-500 тысяч, если и будет, то не сиюминутно (тем более, что главнокомандующий отметил, что ВСУ с таким запросом не обращались). Мобилизовать столько людей сразу — нереально, поэтому это будет постепенный процесс. Не факт, что это будет 400-500 тысяч", — добавил Александр Мусиенко.

Напомним, в Верховной Раде уже лежит готовый законопроект с изменениями к мобилизации. Какие из предложений поддержат, а какие нет, станет известно нового в 2024 году. В частности, для настоящих "уклончан" придумали целый ряд наказаний, если они не станут на военный учет после получения повестки.

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